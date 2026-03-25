Radu Draguşin'den Türkiye açıklaması: 'Final maçı olarak görüyoruz'

25.03.2026 19:55:00
Cumhuriyet Spor
Romanya Milli Takımı'nın savunmacısı Radu Draguşin, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Romanya Milli Takımı'nın stoperi Radu Draguşin A Milli Takımı'mızla 26 Mart Perşembe günü karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Radu Draguşin katıldı.

"FİNAL MAÇI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Maç için düşüncüleri sorulan Draguşin, "Bunu bir final maçı olarak görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz. Çok büyük taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız. Böyle bir şey olacağını bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. İki maçı da başarıyla geçeceğimizi sanıyorum. Taraftarlarımız da bizi 12. adam olarak destekliyor. Bu başarıyı onlarla birlikte yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için Draguşin, "Önemli olan futbolcular değil, biz grup olarak çok iyiyiz. Başarılarımızı grup olarak kazandık" cevabını verdi.

İlgili Haberler

Ümit Güler'den Arda Güler açıklaması: 'Real Madrid'e gitme amacı...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in babası Ümit Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması: 'Her iki takım da hakediyor' Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İspanya La Liga'da ayın golü Arda Güler'den! Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ayın golü seçildi.