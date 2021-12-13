Kadınlar Ligi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 18 Aralık'ta

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, rakibini Vodafone Park'ta ağırlayacak. 18 Aralık'taki maça Beşiktaş taraftarı davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:41
Kadınlar Ligi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 18 Aralık'ta
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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ 18 ARALIK'TA

18 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya taraftarlar ücretsiz girebilecek. Bu akşam Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde statta yapılan anonsla duyurulan bu kararı Beşiktaş taraftarı alkışlarla karşıladı.


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