Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu

12 Aralık 2021 Pazar, 22:21

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda Beşiktaş'a kaybedilen 4-2'lik mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftar baskısının bir andan kendilerine döndüğünü aktaran Karaman, "2-1 öndeyken bir taç pozisyonu oldu ve o sırada taraftarın baskısı bir anda bize döndü. Eksiklerimiz de vardı. Onlar olsa hamle gücümüz artacak ve belki başka şeyler olacaktı. Oyunu kontrol etmemiz lazımdı" dedi.

Vodafone Park'taki kalabalığın önünde gol atmanın zorluğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Eksikler ve kadro yapılanması sorun yaratıyor. 35 bin seyircinin önünde Beşiktaş'a 2 gol atmak, mücadele etmek kolay şeyler değil. Uğur, Trabzonspor maçından beri ilk kez 90 dakika oynadı" diye konuştu.

Karaman ayrıca 74.dakikada Beşiktaş'ta oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup ile ilgili olarak da "Oğuzhan oyuna girmek istemiyordu, 'Ben girmeyeyim' diyordu. Futbol enteresan bir şey" ifadelerini kullandı.

