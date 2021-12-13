Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak.
Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un konuğu oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir takımdan uzak olan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçının kafilesinde yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey ve Arda Turan maçın kadrosunda yer almadı.
Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında kasığında hissettiği ağrı sonrası tedavisine başlanan Marcao da kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Sivasspor: Ali, Ziya, Goutas, Camara, Caner, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Yatabare, Henrique.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne.
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