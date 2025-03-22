Derbi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un Beşiktaş derbisinde kadroda olabileceği iddia edildi. Ayrıca milli takımlarda sakatlık yaşayan Morata ve Davinson Sanchez'den de sarı kırmızılı ekibe iyi haber geldi.

Derbi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:48

Galatasaray, Ismail Jakobs'a kavuşmayı bekliyor.

TRT Spor'un haberine göre; uzun süredir sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncuya, yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Aşil tendonunda problem yaşayan Jakobs'un, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alabileceği gelen haberler arasında. Bu sezon sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda 21 maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan kısmında ne kadar süre alacağı merak konusu.

Diğer yandan Galatasaray'da milli takım kamplarında bulunan isimlerden Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Davinson Sanchez sorun yaşadı. Sol dizindeki ağrıları devam eden Yunus, Macaristan maçı kadrosundan tedbiren çıkarıldı.

MORATA'NIN DURUMU CİDDİ DEĞİL

İspanya Milli Takımında bulunan ve Hollanda maçına 11'de başlayan Alvaro Morata da geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Durumu ciddi olmayan tecrübeli golcünün, görev verilmesi halinde rövanş maçında oynayabileceği öğrenildi.

SANCHEZ'DEN DE İYİ HABER GELDİ

Brezilya maçına 11'de başlayan Davinson Sanchez de, rakibiyle yaşadığı çarpışmanın ardından tedbiren oyundan alınmıştı. Kolombiya teknik direktörü Lorenzo, tecrübeli savunma oyuncusunda ciddi bir durum olmadığını aktardı.


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #sakatlık

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