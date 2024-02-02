Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru: 'Kişilik hakları ihlal edecek şekilde...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş, son dönemde taraftarlarının deplasman maçlarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli dokümanların gönderildiğini ve önlem alınmasının istendiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların deplasmanda yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.
Kulübün sitesindeki açıklamada, "Spor, birleştiricidir. Sporun bu birleştiriciliğini bozacak her türlü eyleme karşı tüm kulüplerin aynı biçimde karşı durması gerektiğine inanıyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda, başka bir deyişle evimizde misafir takımın yönetici, oyuncu ve taraftarlarına saygı çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlarken; ne yazık ki deplasman maçlarında Beşiktaş taraftarına yönelik gayri insani, gayri hukuki, tutum ve davranışlar sergilenmektedir" denildi.
Beşiktaşlı taraftarların deplasmanlarda sorun yaşadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"En son oynadığımız Sivasspor maçı ve bir önceki Rizespor deplasmanında, kötü hava koşullarına rağmen ayakkabıları çıkartılan, kişilik haklarını ihlal edecek şekilde aramalara maruz kalan taraftarımızın maçı izlemesi engellenmeye çalışılmıştır. Bugün itibarıyla kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir."
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