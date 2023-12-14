Kadro dışı kalan Aboubakar'dan açıklama: 'Saçma suçlamalara son verelim'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 20:23

Güncelleme: 14.12.2023 - 20:30

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kamerunlu santrfor şu sözleri kullandı:

"Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin."