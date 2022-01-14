Kadro kuramayan Arsenal'dan Kuzey Londra derbisi için erteleme talebi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Tottenham maçının ertelenmesi için federasyona resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de takımlar oynatacak oyuncu bulmakta zorlanıyor. Hem Afrika Uluslar Kupası'na giden isimler hem normal sakatlıkları bulunanlar hem de Covid-19 izolasyonunda bulunan oyuncuların varlığı ile birçok takım kadro kurmakta zorlanıyor.
Son olarak Arsenal da erteleme talebinde bulunan takımlar arasına girdi. Pazar günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak olan "Topçular" lakaplı takım, yaptığı açıklama ile yeterli sayıda oyuncuya sahip olmamaları sebebi ile karşılaşmanın ertelenmesini talep etti.
Bu sezon 25 lig maçında 35 puan toplayan Arsenal, puan tablosunun 5. sırasında bulunuyor.
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