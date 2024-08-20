Adı Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan'dan transfer kararı!
İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın eski takımı Manchester City'ye geri döneceği ileri sürüldü.
İlkay Gündoğan'ın yılan hikayesine dönen transferi netlik kazanıyor. Deneyimli orta sahanın yeni adresine karar verdiği iddia edildi.
İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri dönüyor.
GUARDİOLA İLE GÖRÜŞTÜ
İlkay Gündoğan'ın Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştükten sonra eski kulübüne dönme kararı aldığı belirtildi.
Deneyimli orta sahanın bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutacağı ileri sürüldü.
SÖZLEŞME SÜRESİ UZUN OLMAYACAK
Haberde Manchester City'nin futbolcuyla maaş konusunda bir sorun yaşamadığı belirtildi.
Ayrıca İngiliz ekibinin, Gündoğan'a uzun bir sözleşme teklif etmeyeceği kaydedildi.
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