Kadroda yer almayacağı iddia edilmişti: Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan flaş paylaşım!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Sergio Oliveira, Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayacağı iddia edilmişti. Portekizli yıldız sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda Okan Buruk, yıldız isme derbi kadrosunda yer vermeyeceği iddia edilmişti.
DERBİDE KADRODA OLMAYACAK
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, derbide kadroda olmayacak.
OKAN BURUK İLE GERGİNLİK YAŞADI
Haberde Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi.
Öte yandan tecrübeli oyuncunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı ifade edildi. Ayrıca sezon sonuna kadar da kadroya girmesinin zor olduğu aktarıldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira, paylaşımında, "Her zaman takımımın yanındayım! Her zaman bana saygılarını ve desteklerini gösteren taraftarlarımın yanındayım. Bugün kazanalım ve İstanbul'u sarı-kırmızı yapalım" ifadelerini kullandı.
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