Kadrodan çıkarılmıştı: Abdülkerim Bardakcı'dan paylaşım!

Sarı kart cezalısı olduğu için A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kadrodan çıkarılmıştı: Abdülkerim Bardakcı'dan paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 14:46

A Milli Takım'da Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ maçında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Deneyimli futbolcu, üzgün olduğunu belirterek, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyonda gördüğüm sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim, cezalı duruma düşmesinin ardından milli takım kampından ayrılmıştı.


Etiketler: #abdülkerim bardakçı #Sarı kart #a milli futbol takımı #uefa uluslar ligi

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