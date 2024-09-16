Kadroya alınmadı: Teknik direktöründen Zaha'ya eleştiri!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden Wilfried Zaha, Lens ile oynadığı maç kadrosuna alınmadı. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Fildişili oyuncunun form durumunu eleştirdi.

Kadroya alınmadı: Teknik direktöründen Zaha'ya eleştiri!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:11

Ligue 1'in 4. haftasında Lyon deplasmanda Lens ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi.

Maçtan önceki gün basın toplantısı düzenleyen Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Wilfried Zaha'nın maç kadrosuna alınmadığını söyledi.

Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden yıldız oyuncunun form durumu beğenilmedi.

Pierre Sage, Zaha'nın durumu hakkında, "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var" dedi.


Etiketler: #wilfried zaha #lyon #Pierre Sage

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