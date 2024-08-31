Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın Lyon'a transferi resmi olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:03
Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!
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Fransa'nın Lyon takımı, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Lyon'dan yapılan açıklamada, Zaha'nın sarı kırmızılı takımdan bir sezonluğuna 3 milyon Euro karşılığında kiralandığını belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu, Fransız takımında 12 numaralı formayı giyecek.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Zaha'nın Lyon'a transferini Galatasaray da duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."


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