Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın Lyon'a transferi resmi olarak açıklandı.
Fransa'nın Lyon takımı, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Lyon'dan yapılan açıklamada, Zaha'nın sarı kırmızılı takımdan bir sezonluğuna 3 milyon Euro karşılığında kiralandığını belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu, Fransız takımında 12 numaralı formayı giyecek.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Zaha'nın Lyon'a transferini Galatasaray da duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."
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