Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu: Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:03

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:03

Fransa'nın Lyon takımı, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Lyon'dan yapılan açıklamada, Zaha'nın sarı kırmızılı takımdan bir sezonluğuna 3 milyon Euro karşılığında kiralandığını belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu, Fransız takımında 12 numaralı formayı giyecek.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Zaha'nın Lyon'a transferini Galatasaray da duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."