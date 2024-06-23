'Kadroya müdahale ediyor' denilmişti: Hamit Altıntop'tan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:10

Güncelleme: 23.06.2024 - 17:20

EURO 2024 F Grubu 2. maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri eleştirilirken Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kadroya müdahale ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"HİÇBİR ZAMAN ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Hamit Altıntop yaptığı "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına verdiği cevapta, "Bunu aslında burada cevaplamak çok üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz. Sonra böyle bir soru geliyor. Ben orada maalesef 'Kişi kendinden bilir işi'ye çevirmek istiyorum. Benim bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmamıştır. Beni hiçbir şekilde temsil etmeyen bir konu bu." dedi.

HAMİR ALTINTOP GÜNDEM OLAN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

"Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok." sözlerine de açıklık getiren Hamir Altıntop şu ifadeleri kullandı:

"Ben, burada aslında söylemek istediğimi çok iyi aktaramadım. Biz de iletişim konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bende de dönem dönem geriye baktığımda... 2012'de ben Türkiye'ye yerleştim. Kendimi Türkçe ifade etme anlamında, müzakere yetenğimde kendimi yetiştirdiğime inanıyorum. Ama böyle bir pozisyonda bunun daha iyi olabileceğine, olması gerektiğinin farkındayım.

Burada bir birikim ve tecrübe var. Bundan faydalanmak anlamında diyorum ben. Türk futbolunda eski, yaşamış, görmüş hayatının merkezinde olan futbolla ilgili yatıp kalkandan faydalanmak gerektiğini... Diğer taraftan da söylemek istediğim olay şu biz buraya seçildik, severek de geldik, severek de işimizi yapıyoruz. İnanarak da yapıyoruz. Ben bu işi gönüllü yapıyorum. Ben profesyonel değilim. Kendime hiçbir şekilde avantaj sağlamıyorum. Tecrübemi koyuyorum, mesaimi koyuyorum. Bunu yapmak zorunda mıyım? 'Değilim' demek istiyorum anlamında. Ama sevdamız, milliyetçiliğimiz, toprağımız, bayrağpımız, şairin dediği gibi "Çırak ustadan daha az hata yapacak ki sanat ölmesin." yani futbolumuz daha ileriye gitsin. Bayrağımız daha yüksekliklere havalansın diye. Bu şeffaflıkta tırnak içinde söylüyorum, 'Tez canlılıkla' yapıyoruz. Burada insanlar benim samimiyetime, yeteneğime, tecrübe inanmak zorunda değil. 18 Temmuz'da bir seçim var orada delegasyonlar neyi takdir ederse artık ona göre hareket etmek lazım. Artık bizim de kendimizce artık 6. senemdeyim düşüncülerim, fikirlerim var. Onlar da turnuvadan sonra iyi düşünülecek, tartılacak. Ona göre de bir ortak nokta bulunacak."