Kaela Davis yeniden Galatasaray'da
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski sporcusu Kaela Davis ile anlaştı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Kaela Dawn Davis ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaela Davis'e kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.
Kariyerinde daha önce WNBA'de üç sezon Dallas Wings forması giyen Kaela Davis, daha sonra Atalanta Dream ile anlaşmıştı.
26 yaşındaki 1.87 boyundaki oyun kurucu, 2018 yılında sarı-kırmızılı formayı giymişti.
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