Kaleci Miguel Van Damme 3. kez yakalandığı lösemi savaşını kaybetti

29 Mart 2022 Salı, 12:10

Belçika 1.Lig ekiplerinden Cercle Brugge'ün Belçikalı kalecisi Miguel Van Damme, yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki futbolcu, 2016'dan bu yana lösemiyle mücadele ediyordu.

Üzücü haberi forma giydiği Cercle Brugge duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde bugün son derece zor bir gün" ifadelerine yer verildi.

Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden. — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

Van Damme'ı anmak için Belçika-Burkina Faso maçından önce bir dakikalık saygı duruşu planlanıyor.