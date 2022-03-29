Ralf Rangnick'ten devrim niteliğinde teklif: Hakemler takımlarla antrenmana çıksın
Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick'in eşi benzeri görülmemiş teklifi büyük yankı uyandırdı. Alman teknik direktör, hakemlerin gelecek sezondan itibaren takımların antrenmanlarına katılmasını teklif etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın sezon sonuna kadar teknik direktörü olan ve ardından futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmayı sürdürecek Ralf Rangnick’ten ilginç bir teklif geldi.
Daha önce futbol dünyasında görülmeyen bir teklifi gündeme getiren Rangnick, hakemlerin gelecek sezondan itibaren takımların antrenmanlarına katılmalarını önerdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu teklifin gerekçesi olarak ise “Oyuncular ve teknik ekiplerle hakemlerin aralarındaki ilişkinin artması sağlanır" şeklinde belirtti.
TEKLİF İNCELENİYOR
PGMOL’un (Profesyonel Maç Görevlileri) Rangnick’in devrim niteliğindeki teklifini incelediği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, henüz detaylar netleşmemiş olsa da taslak üzerinde çalışılıyor.
VAR HAKEMLERİ DE TARTIŞILIYOR
İngiliz futbolu, VAR ve pozisyonun sonunu bekleyen yan hakemlerin ofsayt bayrağını gecikmeli olarak kaldırılmasını da tartışıyor. Liverpool’un hocası Jurgen Klopp, Norwich’ten Dean Smith, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Brighton’ın teknik patronu Graham Potter ve Ralf Rangnick VAR için özel hakemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
VAR’daki performansların soru işaretleri doğurduğunu ve yoğun eğitimle sadece VAR hakemlerinin ayrı olmasına dair ortak görüşte birleşildi.
Söz konusu teknik direktörler ayrıca, VAR kuralıyla birlikte gelen ofsaytta yeni kuralın da hafifletilmesini istiyor. Açık ve bariz ofsaytlar için pozisyonun bitmesinin beklenmesine tepki gösteren teknik direktörler, net pozisyonlarda direkt olarak bayrağın kalmasını istiyor.
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