Kamerun, Aboubakar'ın golüyle kazandı!
Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Namibya'yı ağırladığı maçta galibiyeti getiren golü attı.
2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Kamerun, Namibya'yı konuk etti. Roumde Adjia Stadı'nda oynanan maç ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, 65. dakikada Kamerun'a galibiyeti getiren golü attı. Maça ilk 11'de başlayan Aboubakar 90 dakika sahada kaldı.
Kamerun'da Hatayspor forması giyen Guy-Marcelin Kilama 22. dakikada oyuna girerken, Samsunsporlu Olivier Ntcham ve Karagümrük'ün yeni transferi Didier Lamkel Ze yedek bekledi.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ne 3 puanla başlayan Kamerun, J Grubu'ndaki ikinci maçında 10 Eylül Salı günü Zimbabve'ye konuk olacak.
Etiketler: #Afrika Uluslar Kupası #vincent aboubakar #kamerun #Namibya
Spor Haberleri
- Almanya'dan Uluslar Ligi'nde coşkulu galibiyet!
- Kamerun, Aboubakar'ın golüyle kazandı!
- Edin Dzeko'nun Bosna Hersek'e yetmedi!
- Sibel Çam kimdir?
- Emirhan İlkhan'a kötü haber: 6 ay yok
- Hatayspor'da Özhan Pulat dönemi sona erdi!
- İngiltere, İrlanda'yı rahat geçti!
- Paralimpik Oyunları'nda bir altın madalya daha...
- Nazan Akın Güneş kimdir?
- İbrahim Bölükbaşı, olimpiyat şampiyonu oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum'
- Erdoğan teğmenleri hedef gösterdi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- 'Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama...'
- AKP'nin içindeki 'teğmen' kavgası büyüyor
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem!
- Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
- 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
- 'Programın sözde sunucusu da barmaid havasında...'