Kamerun, Aboubakar'ın golüyle kazandı!

Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Namibya'yı ağırladığı maçta galibiyeti getiren golü attı.

Kamerun, Aboubakar'ın golüyle kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:14

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Kamerun, Namibya'yı konuk etti. Roumde Adjia Stadı'nda oynanan maç ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, 65. dakikada Kamerun'a galibiyeti getiren golü attı. Maça ilk 11'de başlayan Aboubakar 90 dakika sahada kaldı.

Kamerun'da Hatayspor forması giyen Guy-Marcelin Kilama 22. dakikada oyuna girerken, Samsunsporlu Olivier Ntcham ve Karagümrük'ün yeni transferi Didier Lamkel Ze yedek bekledi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ne 3 puanla başlayan Kamerun, J Grubu'ndaki ikinci maçında 10 Eylül Salı günü Zimbabve'ye konuk olacak.


Etiketler: #Afrika Uluslar Kupası #vincent aboubakar #kamerun #Namibya

İlgili Haberler

Neden Beşiktaş'ı seçti? Joao Mario'dan transfer itirafı!

Neden Beşiktaş'ı seçti? Joao Mario'dan transfer itirafı!
Beşiktaş Belediyesi işgalleri kaldırmaya başladı

Beşiktaş Belediyesi işgalleri kaldırmaya başladı
Brad Friedel'den transfer açıklaması: 'Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler olacak'

Brad Friedel'den transfer açıklaması: 'Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler olacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler