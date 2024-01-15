Kamerun - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kamerun, Fildişi Sahili ev sahipliğine düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Gine ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:09
Kamerun - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Rigobert Song yönetimindeki Kamerun, ilk maçında Kaba Diawara'nın ekibi Gine ile karşı karşıya gelecek.

KAMERUN - GİNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Yamoussoukro kentinde bulunan Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

KAMERUN - GİNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalı ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.


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