Kamerunlu kaleci yenilginin sorumluluğunu üstlendi... 'Benim hatamdı'

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup olan Manchester United'da Kamerunlu kaleci Andre Onana, yenilginin sorumluluğunu üstlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:55
Kamerunlu kaleci yenilginin sorumluluğunu üstlendi... 'Benim hatamdı'
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Manchester United forması giyen Andre Onana, Bayern Münih karşısındaki 4-3'lük mağlubiyetin ardından konuştu.

Karşılaşmada hatalı bir gol yiyen Onana, "Bu basit bir şey değil. Maça çok iyi başladık ancak benim hatamdan sonra oyunun kontrolünü kaybettik. Bu bizim ve benim için zor bir durum. Bundan ders çıkarmalı ve daha güçlü olmalıyım" dedi.

"EN KÖTÜ MAÇLARIMDAN BİRİYDİ"

Manchester United'a geldiğinden bu yana performansıyla eleştirilen Kamerunlu eldiven, "Kanıtlamam gereken çok şey var. Manchester United'daki başlangıcım istediğim kadar iyi değildi. Bu benim en kötü maçlarımdan biriydi" diye konuştu.

Takımdaki kötü gidişata da değinen Onana, "Bizim için zor bir dönem ama birlikte olmalı ve çok çalışmalıyız" sözlerini sarf etti.


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Andre Onana manchester united Bayern Münih uefa şampiyonlar ligi

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