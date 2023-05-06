Kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:18
Kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

SAKAT OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

Sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


fenerbahçe Giresunspor Kamp Kadrosu

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un eli güçlendi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un eli güçlendi
Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Dyshawn Pierre'den taraftara mesaj

Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Dyshawn Pierre'den taraftara mesaj
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'ten taraftara teşekkür

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'ten taraftara teşekkür

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler