Kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:18

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:24

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

SAKAT OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

Sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: