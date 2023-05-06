Kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'de 6 eksik!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Giresunspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.
SAKAT OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ
Sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise kamp kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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