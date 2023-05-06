Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Dyshawn Pierre'den taraftara mesaj

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Dyshawn Pierre, Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Pierre, "Gerçekten taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu salonun dolu olması bizim için gerçekten çok iyi. Bizi takip etmeye devam etsinler. Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur" dedi.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:23
Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Dyshawn Pierre'den taraftara mesaj
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisi 4'üncü maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmada 17 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olan ve galibiyette önemli rol oynayan Dyshawn Pierre, mücadelenin ardından basın mensuplarına görüşlerini aktardı. İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Pierre, "Aynı tutumu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir önceki maçı son saniyede yediğimiz üç sayılık basket ile kaybetmiştik. Geçmişe bakarak yaşayamayız. 5'inci maça hazırız. Onların sahalarında gerçekten çok zor bir mücadele olacak. Bugün oynadığımız şekilde devam etmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.  

Dyshawn Pierre

"AYRINTILARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR" 

9 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacakları serinin 5'inci ve son maçıyla ilgili de düşüncelerini aktaran 29 yaşındaki basketbolcu, "Doğru şeyleri yapmamız ve ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Maç planımıza sadık kalmalıyız. Bunu uyguladığımızda ne kadar doğru işlediğini görüyoruz. Serinin ilk maçında 3'üncü periyotta çok sayı yemiştik, 5'inci maçta bunu yapmamamız gerekiyor. Geçen maçta bunu kontrol altına almıştık. Önümüzdeki maçta da hücumda aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

"UMARIM DÖRTLÜ FİNAL'E KALIRIZ"

Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferin kendileri için çok değerli olduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, "Gerçekten taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu salonun dolu olması bizim için gerçekten çok iyi. Bizi takip etmeye devam etsinler. Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur. Türkiye Ligi'nin normal sezon maçlarında ve play-off'ta da onlara ihtiyacımız var. Onlarla birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. 


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