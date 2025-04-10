Kamp kadrosunu duyurdu... Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık!
Galatasaray'ın Samsunspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosuna 3 isim dahil edilmedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma için Samsun'a hareket eden sarı-kırmızılıların kamp kadrosu netlik kazandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızlı takımın açıklamasında, "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Samsunspor maçının kamp kadrosu şöyle:
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