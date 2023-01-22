Kanadalı Felix Auger-Aliassime'den Avustralya Açık'a erken veda
ABD'li Jessica Pegula ve Çek Jiri Lehecka, Avustralya Açık tenis turnuvasında çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, 4. turda veda etti.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı maçları tamamlandı.
Tek kadınların dünya 3 numarası Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (20 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen ABD'li tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı.
Jessica Pegula
SERİBAŞI FELIX'TEN ERKEN VEDA
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, tek erkekler 4. turunda dünya 71'incisi Lehecka ile korta çıktı. Lehecka, 4-6, 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 galip gelerek seribaşı rakibini turnuvanın dışında bıraktı.
Jiri Lehecka
Pegula'nın Victoria Azarenka-Lin Zhu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı çeyrek finalde, Lehecka'nın rakibi ise Stefanos Tsitsipas-Jannik Sinner maçının kazananı olacak.
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