Novak Djokovic Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi!
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta karşılaştığı Grigor Dimitrov'u setlerde 3-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Caroline Garcia, 4. tura yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçlarına devam edildi.
Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen Sırp Djokovic, 27 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.
Caroline Garcia
GARCIA YOLUNA DEVAM EDİYOR
Günün bir diğer tek erkekler mücadelesinde dünya 89 numarası ABD'li Ben Shelton, klasmanın 113. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin'i 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) mağlup etti.
Tek kadınlarda ise Fransız Garcia, dünya 158'incisi Alman Laura Siegemund karşısında 1-6, 6-3 ve 6-3 biten setlerle 2-1 galip geldi.
Djokovic'in Alex de Minaur ve Ben Shelton'ın JJ Wolf ile eşleştiği 4. turda, Garcia'nın rakibi ise Magda Linette-Ekaterina Alexandrova maçının galibi olacak.
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