Kanadalı şarkıcıdan Hande Baladın'a özel şarkı
Kanadalı şarkıcı Neeq, Eczacıbaşı Dynavit ve A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı.
Kanadalı rap sanatçısı Neeq, Meryem Boz'un ardından Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı.
Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı.
Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.
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