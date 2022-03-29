Kanadalı şarkıcıdan Hande Baladın'a özel şarkı

29 Mart 2022 Salı, 20:09

Kanadalı rap sanatçısı Neeq, Meryem Boz'un ardından Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı.

Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı.

Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.