Kanada'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Beşiktaşlı futbolcu da yer buldu

13 Kasım 2022 Pazar, 20:03

Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Yapılan açıklamada Beşiktaş'ın 37 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın da kadroda yer aldığı belirtildi.

Ayrıca bir dönem siyah beyazlı formayı giyen Cyle Larin de davet edildi.

Kanada'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde: