2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Arjantin

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:37

Meksika, Suudi Arabistan ve Polonya ile C Grubu'nda yer alan Arjantin Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Arjantinli teknik adam Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Katar biletini aldı.

Elemeleri 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup tamamlayan Arjantin, 39 puan toplayarak Brezilya'nın ardından 2. oldu.

Eleme maçlarında rakip fileleri 27 kez havalandıran, kalesinde ise 8 gol gören Arjantin Milli Takımı, grup maçlarında şu sonuçları aldı:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Bolivya-Arjantin: 1-2

Arjantin-Paraguay: 1-1

Peru-Arjantin: 0-2

Arjantin-Şili: 1-1

Kolombiya-Arjantin: 2-2

Venezuela-Arjantin: 1-3

Arjantin-Bolivya: 3-0

Paraguay-Arjantin: 0-0

Arjantin-Uruguay: 3-0

Arjantin-Peru: 1-0

Uruguay-Arjantin: 0-1

Arjantin-Brezilya: 0-0

Şili-Arjantin: 1-2

Arjantin-Kolombiya: 1-0

Arjantin-Venezuela: 3-0

HÜKÜMET TARAFTARLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Koronavirüs ve Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine darbelerinden Arjantin de nasibini alırken, ülkedeki yüksek enflasyon ve zor durumdaki döviz rezervleri nedeniyle hükümet, 'Scaloneta'yı desteklemek için gözünü karartmış taraftarları vazgeçirmeye çalıştı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle protestoların düzenlendiği ülkeden yaklaşık 45 bin Arjantinli futbolseverin 24 saatten fazla süren Atlantik ötesi yolculukta, 13 bin kilometre yol katederek Katar'a gitmesi bekleniyor.

Katar'a gitmek için paralarını dönüştürmek isteyen Arjantinliler, yaklaşık 300 dolar daha ek ücret ödemek zorunda kalacak.

MARADONA İÇİN TASARLANAN "TANGO D10S" DE KATAR'A GİDECEK

Dünya Kupası öncesi performanslara bakıldığında Brezilya ve Arjantin'in şampiyonluk yolunda Avrupa ülkelerinden daha şanslı göründüğü bu turnuvaya sadece futbolseverler değil, özel olarak tasarlanan "Tango D10S" de gidecek.

İki yıl önce hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona anısına uçan bir müze olarak tasarlanan 12 kişilik özel jet, dünyanın etrafından tur attıktan sonra yolculuğunu Katar'da tamamlayacak.

Maradona'nın yapay zeka destekli hologramının yer aldığı uçakta, 1986 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda Maradona ile birlikte oynayan bazı oyuncuların da yer alması bekleniyor.

Jetin kuyruğunda Maradona'nın dev bir imzası bulunuyor.

BEKLENTİLER HER ZAMANKİNDEN YÜKSEK

Rusya 2018'de turnuvada şampiyon olan Fransa'ya son 16 turunda 4-3 yenilerek elenen Arjantin, Katar'a daha yüksek beklentilerle geliyor.

Brezilya'yı kendi evinde Angel di Maria'nın golüyle 1-0 yenerek Kupa Amerika'ya müzesine götüren ve 28 yıllık kupa hasretine son veren "Tangocular", Scaloni yönetiminde ilk kez Londra'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda (Finalissima) son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

MANCINI'NİN REKORUNA İKİ MAÇ UZAKTA

Katar'a 35 maçlık yenilmezlik serisiyle giden Arjantin Milli Takımı, 3 maç daha mağlup olmaması halinde İtalya'nın bu alandaki rekorunu kıracak.

Son mağlubiyetini 2019 Kupa Amerika'nın yarı finalinde alan Arjantin, Dünya Kupası elemeleri, 2021 Kupa Amerika ve hazırlık maçlarında çıktığı 35 maçtan 24 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.

MESSI SON KEZ TRİBÜNLERİ SELAMLAYACAK

Arjantin'in futbola kazandırdığı en büyük isimlerden Lionel Messi, Katar'da son kez Dünya Kupası'nda oynayacak. Daha önce finalde kaybeden 35 yaşındaki Messi, kupayı havaya kaldırması halinde kariyerindeki tek eksik kupada da şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Kulüp ve milli takım kariyerinde şu ana kadar 994 maça çıkan Messi, her futbolcuya kısmet olmayacak bininci maç heyecanını Katar'da yaşayabilir.

SAKATI AZ, KADROSU DERİN

Favori ülkelere göre en az sakatlık sorunu yaşayan takımlardan biri olan Arjantin, kadro derinliğine de sahip.

Bir önceki dünya kupasında yer alan yıldız isimlerden Angel Di Maria ve Paulo Dybala'nın sakatlıklarını atlatarak Katar uçağındaki yerlerini almaları beklenirken, Sergio Agüero ve Gonzalo Higuain ise futbolu bıraktıkları için Katar kadrosunda yer almayacak.

Savunmada Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina ve Nicolas Tagliafico, orta sahada Leandro Paredes, Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso, ileri uçta ise Messi ve Lautaro Martinez gibi isimlere sahip Arjantin, Lisandro Martinez, Enzo Fernandes ve Julian Alvarez gibi oyuna etki edebilecek yedeklerle Katar'a gidecek.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 17 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 81 maç yapan Arjantinliler, bu maçlardan 47'sini kazandı, 10'undan beraberlikle, 24'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2014'te final oynama başarısı gösteren Arjantin, Dünya Kupası tarihi boyunca 137 gol attı, kalesinde 93 gol gördü.

Ev sahipliği yaptığı 1978 ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

2018 - İkinci tur

MAÇ TAKVİMİ

22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan (Lusail Iconic Stadı)

26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin (Stat 974)