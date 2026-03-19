KAP'a bildirildi: Trabzonspor'un borcu belli oldu!

19.03.2026 15:15:00
Trabzonspor, kulübün borcunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada borcun 30 Kasım 2025 itibariyle 4,079 milyar TL olduğu belirtildi.

Trabzonspor, kulübün borç durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan paylaşımda 1 Haziran 2025 ile 30 Kasım 2025 arasında mali tabloların KAP'a bildirildiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN BORCU AÇIKLANDI

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kulübün borç durumuyla ilgili bilgilere de yer verildi.

Açıklamada, “Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 30 Kasım 2025 tarihi itibari net borcu 4,079 milyar TL olduğu görülecektir” ifadeleri yer aldı.

