KAP bildirimi geldi! Mario Lemina, Galatasaray'da!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:22

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Mario Lemina transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun akşam saat 19.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Lemina'nın İstanbul'a inmesi hava şartlarından dolayı daha geç saatlere de gecikebilir.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.