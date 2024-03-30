Karabağ ligin bitimine 8 hafta kala şampiyon oldu

Azerbaycan Premier Ligi'nde Qarabağ, ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Qarabağ 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:38
Karabağ ligin bitimine 8 hafta kala şampiyon oldu
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Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında Qarabağ deplasmanda Kapaz'ı 6-1 yendi.

Qarabağ'ın gollerini 21. dakikada Romao, 82 ve 56. dakikalarda Juninho, 65. dakikada Huseynov, 69. dakikada Cafarquliyev ve 88. dakikada Xhixha kaydetti. Ev sahibi takımad Fall, 90. dakikada ağları havalandırdı.

Mücadeleyi 6-1 kazanan Qarabağ puanını 69 yaptı ve bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Qarabağ tarihinde 11. şampiyonluğunu ilan etti.

AVRUPA'DA BRAGA'YI ELEDİ

Qarabağ ligin yanı sıra, Avrupa kupalarında da başarılı bir sezon geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri geçerek gruplara kalan Qarabağ, H Grubu'nda 10 puanla grubundan çıktı. Azerbaycan temsilcisi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Braga'yı eleyerek son 16'ya kaldı.

Bayer Leverkusen'le eşleşen Qarabağ rakibine zor anlar yaşatsa da turu geçen taraf Alman ekibi olmuştu.


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