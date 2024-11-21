Karadağ hezimeti ‘Geliyorum’ dedi, TFF uyudu, takım konsantre olamadı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 04:00

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansını son maçta rakibi Galler’e kaptırmasının ardından eleştirilerin odağında teknik direktör Vincenzo Montella var. Göreve geldiği günden bu yana özellikle forvetsiz oyun planı nedeniyle tepki gören İtalyan çalıştırıcı, Galler ve Karadağ maçlarındaki performansıyla soru işaretleri yarattı. Peki Ay-Yıldızlıların, elindeki fırsatı adeta altın tepsiyle Galler’e kaptırmasının perde arkasında hangi detaylar yatıyor? İşte Milli Takım’a yine Play-Off kapısını açan ağır faturayı doğuran gerekçeler:

ROMA KAFA KARIŞTIRDI

Galler maçı öncesi, İtalyan kulübü Roma’nın teknik direktörlüğe Montella’yı getirmek istemesi Riva’daki kampın tüm havasını etkiledi. Montella, efsanesi olduğu eski kulübünün, kendisiyle ilgilenmesini net bir dille yalanlamadı. TFF yönetimi, bu konunun üzerine set çekmedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçından önceki basın toplantısında “Roma dedikoduları oldu. Biz, Montella’ya ‘Burada kalacaksın’ dedik, kalmasını istedik daha doğrusu” diyerek, tüm konsantrasyonun hayati karşılaşma yerine Montella hakkındaki söylentiler olduğunu doğruladı. Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı Ay-Yıldızlıları olumsuz etkiledi. Tecrübeli oyuncu Galler maçının ikinci yarısında ve Karadağ mücadelesinde forma giyemedi. 10 numaralı yıldızın yokluğunda saha içinde takıma liderlik yapan kimse yoktu. Montella, tecrübeli oyuncunun alternatifini yaratamadı.

HATALI 11 KURDU

1 puanın dahi liderlik için yeteceği, ağır zeminde oynanacağı bilinen Karadağ maçına Montella’nın kurduğu 11 damga vurdu. İtalyan hoca, çamurla kaplı sahada, teknik ayakları 11’de görevlendirirken fizik gücüyle öne çıkan Barış Alper, Semih, İsmail’i yedek oturttu. İlk kez milli olan Emirhan, böylesine önemli maçta 11’de oynadı, yaptığı hata gol yedirdi. Montella’nın 2-1 gerideyken önce stoper ve bek, sonra 3-1 geriye düştüğümüzde ön libero alıp oyuna hücumcuyu 82’de sokması tartışma yarattı.

FORVET SEVMİYOR!

Montella’nın klasik 9’suz oyun anlayışı ilk günden bu yana eleştiriliyor. Asıl mevkisi forvet olmayan Barış Alper, Kerem gibi oyuncular takımın en uç noktasında görev yaptı. Montella, forvetsiz oyun anlayışına gelen eleştirilere, “Santrforsuz da çok gol atabiliyoruz” yanıtını verdi. Karadağ karşısında bozuk zeminde oyuncularımız fiziksel açıdan ayakta kalamadı. Önceki maçlarda olduğu gibi bitiricilik problemi sürdü. Savunma anlayışımız yine hatalarla doluydu.

RAKİPLER GÜÇLÜ



UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderliği Galler’e kaptıran ve ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A Ligi’ne yükselmek için Play-Off maçı oynayacak. Play-Off kura çekimi yarın yapılacak. Ay-Yıldızlıların muhtemel rakipleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan olacak. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak Play-Off’ta ilk karşılaşma 20 Mart 2025’te, rövanş ise 23 Mart 2025’te oynanacak.

