Karadağ'ı deplasmanda deviren Hırvatistan doğrudan Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan, 3-2'lik skorla kazandı.

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 72. dakikada Kristijan Jakic ve 87. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, 22 puanla grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı. Karadağ, ise grubu 9 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.