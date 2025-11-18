Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karadağ'ı deplasmanda deviren Hırvatistan doğrudan Dünya Kupası'nda!

Karadağ'ı deplasmanda deviren Hırvatistan doğrudan Dünya Kupası'nda!

18.11.2025 00:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Karadağ'ı deplasmanda deviren Hırvatistan doğrudan Dünya Kupası'nda!

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Karadağ'ı 3-2 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan, 3-2'lik skorla kazandı.

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada penaltıdan Ivan Perisic, 72. dakikada Kristijan Jakic ve 87. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, 22 puanla grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı. Karadağ, ise grubu 9 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Hırvatistan #Karadağ

İlgili Haberler

Hollanda, Litvanya'ya acımadı: Güle oynaya Dünya Kupası'na gitti!
Hollanda, Litvanya'ya acımadı: Güle oynaya Dünya Kupası'na gitti! Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında kendi sahasında ağırladığı Litvanya'yı 4-0 mağlup etti.
George Gardi'den Lionel Messi iddialarına yanıt: 'Galatasaray için böyle bir fırsat olursa...'
George Gardi'den Lionel Messi iddialarına yanıt: 'Galatasaray için böyle bir fırsat olursa...' Süper Lig ekibi Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen George Gardi, Alman basınına verdiği röportajda Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimali hakkında konuştu.
Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya Dünya Kupası biletini kaptı!
Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya Dünya Kupası biletini kaptı! Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında kendi sahasında ağırladığı Slovakya'yı 6-0 mağlup etti.