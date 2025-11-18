Cumhuriyet Gazetesi Logo
Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya Dünya Kupası biletini kaptı!

18.11.2025 00:50:00
Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında kendi sahasında ağırladığı Slovakya'yı 6-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu altıncı ve son maçında Almanya, en yakın takipçisi Slovakya'yı 6-0 mağlup edip grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

Leipzig Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Almanya, 18. dakikada Nick Woltemade'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Panzerler, Serge Gnabry'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. 36. ve 41. dakikalarda sahneye çıkan Leroy Sane, skoru 4-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

LEROY SANE'DEN 2 GOL 1 ASİST

67. dakikada Almanya, Bote Baku'nun attığı golle farkı 5'e yükseltti. Leroy Sane'nin asistinde Assan Ouedraogo'nun golü son sözü söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Almanya, puanını 15'e yükselterek grup lideri olarak Dünya Kupası biletini aldı. Slovakya ise 12 puanda kaldı.

