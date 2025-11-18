Hollanda, Litvanya'ya acımadı: Güle oynaya Dünya Kupası'na gitti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 00:55:00
Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında kendi sahasında ağırladığı Litvanya'yı 4-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Hollanda, Litvanya'yı konuk etti.

Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi Hollanda, 4-0'lık skorla kazandı.

HOLLANDA RAHAT KAZANDI

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 16. dakikasında Tijjani Reijnders, 58. dakikada penaltıdan Cody Gakpo, 60. dakikada Xavi Simons ve 62. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda, grubunu 20 puanla lider tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı. Litvanya ise grubu 3 puanla son sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

