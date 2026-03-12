Karadeniz derbisine konuk takım taraftarları alınmayacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 15:53:00
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine, konuk takım taraftarlarının karşılaşmaya alınmamasına karar verildi.

Süper Lig'in 28. haftasında Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.

Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor müsabakasını statta takip edemeyen bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izlemişti.

