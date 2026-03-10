Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, antrenman tesislerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Orhan Kaynak’a, tesislerdeki sağlık ekipleri tarafından uzun süre müdahale edildiği öğrenildi.

56 yaşındaki Orhan Kaynak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Orhan Kaynak'ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."