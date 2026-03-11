Kulüpler talep etti... Trabzonspor - Çaykur Rizespor derbisinin saati değişti!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

14 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanması planlanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşması iki kulübün talebi üzerine saat 20.00'a alındı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çaykur Rizespor maçının başlama saatinde değişiklik

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir.

14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park’ta oynanacak ve daha önce saat 16.00’da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."