Trabzonspor'dan Arseniy Batagov için sakatlık açıklaması!

12.03.2026 13:35:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor, Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Arseniy Batagov, yaşadığı sakatlık nedeniyle Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.

Oyuncunun, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

