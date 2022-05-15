Karadeniz’de Trabzonspor'un şampiyonluk filosu

15 Mayıs 2022 Pazar, 07:00

Haber: Kemal Güner

Bordo-Mavili futbolcular ve teknik heyet, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden bindiği tekneyle Karadeniz’de “şampiyonluk filosu” oluşturdu. Denizdeki kutlamaya yüzlerce büyük ve küçük balıkçı ile gezi teknesi eşlik etti. Futbolcular türkülerle teknede kolbastı oynadı. Bu sırada taraftarlar teknelerinde yaktıkları meşaleler ve açtıkları dev bayraklarla oyunculara eşlik etti. Karadeniz’de yaşanan büyük coşkuyla birlikte Trabzon Limanı’na varan Bordo-Mavililer, buradan bindikleri üstü açık otobüsle Medical Park Stadı’na hareket etti. Yol boyunca binlerce taraftar, futbolcularla karşılıklı tezahürat yaptı.

"EZBERİ BOZDUK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “İnadıyla, karakteriyle, farklılığıyla şampiyon Trabzonspor. Küllerimizden doğmadık. Kor ateş gibi yanan halimizi düşünün bir de. O ateş yıllardır sönmedi. O inancı içinde taşıyan insanların inancı bize bu tabloyu yaşatıyor. Buna şaşırıyorlar. Ezberi bozduk devamı da gelecek” dedi.