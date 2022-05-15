Trabzonspor, kupasını düzenlenen coşkulu törenle havaya kaldırdı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, taraftarıyla şampiyonluğu kutladı. Binlerce Trabzonspor sevdalısının Medical Park Stadı’nın tribünlerini doldurdu.
Haber: Hayri Güner
Süper Lig’in şampiyonu Trabzonspor, tüm şehri karada, denizde ve havada Bordo-Maviye boyayan bir karnavalla kupasını havaya kaldırdı.
Binlerce Trabzonspor sevdalısının Medical Park Stadı’nın tribünlerini doldurduğu törende konserler verildi, horon tepildi, futbolcular Abdülkadir ve Siopis’in de katılımıyla sahnede kolbastı oynandı. Ses ve ışık gösterileri büyük beğeni topladı. Futbolcular ve teknik heyet kendi seçtikleri özel şarkılar eşliğinde isimleri anons edildiğinde tek tek sahneye geldi. Enis Destan, İzmir Marşı ile sahneye çıkarken, Dorukhan, trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu Ahmet Çalık’ın formasını giyip büyük alkış aldı. Yunan futbolcular Bakasetas ve Siopis ise sirtaki oynadı. Taha Altıkardeş Kurtlar Vadisi dizisindeki Cendere müziğiyle sahneye çıktı. Bordo-Mavililer, gece geç saatlerde bugün 16.00’da Altay’la oynayacağı maç için İstanbul’a hareket etti.
"REAL MADRID YAŞAYAMAZ"
- Uğurcan Çakır: Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şey kutlayamaz.
-İsmail Köybaşı: Real Madrid şampiyon olsa bence bunu yaşayamaz. Harika bir atmosfer.
- Abdülkadir: Yıllardır bu anı bekliyoruz.
- Visca: Bu şehir ve camia bunu hak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah gelecek sene stadyumda çalacağız.
-Yusuf Erdoğan: Şampiyonluk dersi veriyoruz. En büyük biziz, şampiyon biziz.
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