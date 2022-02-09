Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar gündem oldu
Fatih Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta ilginç bir an yaşandı. Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar kameralara yansıdı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor’u uzatmalar sonucunda 5-4 mağlup etmeyi başardı ve ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sağanak yağış ve oldukça soğuk havada oynanan maçın 101. dakikasında Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hava şartlarından dolayı zor anlar yaşadı.
HAKEM TEDAVİ İÇİN KENARA GELDİ
Soğuk hava nedeniyle hakem Ali Şansalan kısa süreli bir adale sakatlığı yaşayarak tedavi için kenara geldi. O anlarda yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde Karagümrük’ün 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano’nun inanılmaz derecede üşüdüğü ve titremeye başladığı görüldü. Uzatma dakikalarının ilk bölümünde ortaya çıkan o görüntüde oyuncuların ne kadar zorlandığı gözler önüne serildi.
V. F Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar.— A Spor (@aspor) February 8, 2022
Zorlu hava koşullarında müthiş mücadele gösteren iki takımı da tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/AnjyElTIND
VOLKAN DEMİREL: İÇERİDE HALA ÜŞÜYORDU
Maçta soğuktan titreyen Viviano'nun durumu hakkında konuşan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Viviano içeride formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu, duştan sonra kendisine geldi. Ben kendi kariyerimde de bu kadar uzun süren ve bu kadar gollü biten bir maç hatırlamıyorum. Futbol anlamında keyifli oldu ama bu maçta yer alanlar için kolay bir maç olmadı” açıklamasını yaptı.
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