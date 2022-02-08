Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırladı

08 Şubat 2022 Salı, 22:34

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Ülker Stadı'nda ağırladığı Kayserispor'a 90+4'te yediği golle 1-0 yenilerek elendi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında doğrudan kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.

TARAFTARLARDAN BERISHA'YA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.

Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.

KIRMIZI KART VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncu Uğur Demirok, VAR'ın uyarısı sonucunda kırmızı kart gördü.

İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe'den Ozan Tufan, ceza sahasına girerken Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, faule hükmedip sarı kartını çıkardı ancak VAR, Kardeşler'i pozisyonu tekrar izlemesi için uyardı.



Bunun üzerine pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

DİĞER ÇEYREK FİNALİSTLER

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım olmuştu.



Günün bir sonraki karşılaşmasında, VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale adını yazdıran kulüp olmuştu.