Karagümrük, özel maçta Kasımpaşa'yı yendi!

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaştı. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki maçı, kırmızı-siyahlı ekip 3-1 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 21:23
Karagümrük, özel maçta Kasımpaşa'yı yendi!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekip, 24. dakikada Koita'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük, bu gole 29. dakikada Diagne'yle karşılık verirken, 45. dakikada Kerim Frei, kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.

Mücadelenin 72. dakikasında Salih Dursun'la bir gol daha bulan konuk ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.


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