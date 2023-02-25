Karagümrük, özel maçta Kasımpaşa'yı yendi!
Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaştı. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki maçı, kırmızı-siyahlı ekip 3-1 kazandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekip, 24. dakikada Koita'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Fatih Karagümrük, bu gole 29. dakikada Diagne'yle karşılık verirken, 45. dakikada Kerim Frei, kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.
Mücadelenin 72. dakikasında Salih Dursun'la bir gol daha bulan konuk ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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