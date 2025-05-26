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Kararını başkana iletti: Victor Osimhen transferinde sona doğru!

Kararını başkana iletti: Victor Osimhen transferinde sona doğru!

26.05.2025 09:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Kararını başkana iletti: Victor Osimhen transferinde sona doğru!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceği şekilleniyor. Nijeryalı golcü, transfer kararını başkana iletti.

Geçen gün Suudi basınında çıkan haberlerde Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Sky Sport da bu sabah geçtiği haberde Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.


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