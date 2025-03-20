Kardeşi İtalyan basınına konuştu: Ciro Immobile için Beşiktaş itirafı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile'nin kardeşi Luigi Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile için İtalya'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Golcü futbolcunun kardeşi Luigi Immobile, 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş tercihiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.
"BEŞİKTAŞ'A GİTMESİ ÇILGINLIKTI"
Luigi Immobile, "Beşiktaş'a gitmesinin çılgınlık olduğunu söyledim ama bana yurt dışında yeni bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Dortmund ve Sevilla'daki dönemleri onun için iyi geçmemişti. Zorlukları seviyor ve yurt dışında yeni bir deneyim yaşama düşüncesi ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.
Luigi Immobile, ayrıca, "Dries Mertens ile sık sık konuşuyor. Dries ile şehrin farklı yerlerinde yaşamalarına rağmen İstanbul'a gelince Ciro'ya yardım etti. Osimhen ile birkaç kez mesajlaştı. Şimdi de Morata'nın bir ev bulmasına yardımcı oldu" diye konuştu.
Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Immobile, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Immobile için Beşiktaş itirafı!
- Alanyaspor, Trabzonsporlu eski isimle anlaştı!
- Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu!
- Adanaspor'dan 'maaşlar ödenmiyor' iddiası için açıklama!
- Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!
- Vaclav Cerny'den Fenerbahçe sözleri!
- Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi
- 2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım belli oldu
- Roma'ya Dybala'dan kötü haber: Sezonu kapattı!
- Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- 'AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu’
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif