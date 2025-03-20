Kardeşi İtalyan basınına konuştu: Ciro Immobile için Beşiktaş itirafı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:47

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile için İtalya'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Golcü futbolcunun kardeşi Luigi Immobile, 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş tercihiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMESİ ÇILGINLIKTI"

Luigi Immobile, "Beşiktaş'a gitmesinin çılgınlık olduğunu söyledim ama bana yurt dışında yeni bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Dortmund ve Sevilla'daki dönemleri onun için iyi geçmemişti. Zorlukları seviyor ve yurt dışında yeni bir deneyim yaşama düşüncesi ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.

Luigi Immobile, ayrıca, "Dries Mertens ile sık sık konuşuyor. Dries ile şehrin farklı yerlerinde yaşamalarına rağmen İstanbul'a gelince Ciro'ya yardım etti. Osimhen ile birkaç kez mesajlaştı. Şimdi de Morata'nın bir ev bulmasına yardımcı oldu" diye konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Immobile, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.