Karem Aktürkoğlu Galatasaray paylaşımlarını silmişti! Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'den yeni hamle...

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Bu hareketin ardından, Galatasaray'da birlikte forma giyen ve yakın dostları olan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem'i Instagram'da takipten çıkardı. Kerem ise iki oyuncuyu da takip etmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu ile yakın dostluklarıyla bilinen Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün bu hareketi, sosyal medyada büyük yankı buldu.

GALATASARAY İLE TÜM BAĞLARINI KOPARDI

Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp de Kerem'i takipten çıkarırken, Kerem de Galatasaray'ı takipten çıkardı. Ayrıca milli oyuncu, Galatasaray'ın geçen sezon Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşı Yunus Akgün'ün paylaşımına, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı kastederek attığı "Kulübeden izlesin" yorumunu da sildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.