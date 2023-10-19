Fransa'da Benzema krizi: Vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:05

Karim Benzema'nın Gazze için yaptığı paylaşımlar ülkede krize yol açtı.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" ifadelerini kullandı.

TERÖR SUÇLAMASI

Bu mesajın ardından Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör örgütüyle bağlantısı var’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayın açarak, "Karim Benzema’nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa’da terörist olarak adlandırılıyor" dedi.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI İSTENİYOR

Fransız milletvekili Valerie Bouay ise Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.

"YASAL İŞLEM BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yıldız oyuncunun avukatı ise Le Parisien'e yaptığı açıklamada, "Benzema’nın bu örgütlerle en ufak bir bağlantısı olmadı. Bunu iddia eden bakan hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz çünkü Müslüman Kardeşler ile var olmayan bu bağlantı çok iyi bilindiğini söylüyor. Hükümeti yönetenlerin çıkar uğruna her şeyi yapabileceklerine inanmaları kabul edilemez" dedi.