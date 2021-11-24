Karim Benzema'ya hapis ve para cezası
Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Valbuena’ya şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davadada suç ortağı olarak gösterildi.
Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema, Mathieu Valbuena’ya şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, suç ortaklığının tespit edilmesi nedeniyle 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Avro para cezasına çarptırıldı.
2014 yılında yaşanan ve uzun bir süredir yargı süreci devam eden şantaj skandalında Karim Benzema'ya verilen ceza açıklandı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; mahkeme, Mathieu Valbuena’ya yapılan şantajda suç ortaklığının tespit edilmesi sebebiyle Karim Benzema'yı 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Avro para cezasına çarptırdı. Karim Benzema'nın avukatı, alınan bu kararın kendilerini çok şaşırttığını ve cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.
Real Madrid'li yıldız, bu suçlamalardan dolayı uzun bir süre milli formasından uzak kalmış ve bu sene formasına yeniden kavuşmuştu.
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