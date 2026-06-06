Kariyerinde bir ilki yaşadı: Roland Garros tek kadınlarda şampiyon Mirra Andreva

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Roland Garros'un tek kadınlar finalinde Rus Mirra Andreeva ile Polonyalı Maja Chwalinska karşı karşıya geldi.

Philippe Chatrier Kortu'ndan oynanan mücadelenin ilk setini Andreeva, 6-3 kazandı.

19 yaşındaki Andreeva, ikinci seti de 6-2 aldı ve Chwalinska'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Roland Garros tek kadınlarda zafere ulaşan dünya 8 numarası Rus raket, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

ANDREEVA'DAN TARİHİ ZAFER

Bugüne kadar Grand Slam'lerde en iyi derecesi çeyrek final olan Mirra Andreeva, ilk zaferini elde etti.

Andreeva ayrıca Maria Sharapova'nın 2012'de şampiyonluğundan sonra Roland Garros'u kazanan ilk Rus raket oldu.

19 yaşındaki raket, 21. yüzyılın en genç Roland Garros şampiyonu ünvanına da ulaştı.

Rus tenisçi aynı zamanda 2005 yılından sonra doğup Grand Slam şampiyonu olan ilk raket oldu.